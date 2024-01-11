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Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни
Даніель Нобоа
фото: Reuters

Нобоа розповів, що до терористичних груп входять понад 20 тисяч осіб

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями. Про це пише Reuters.

Лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі, терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями.

«Практично ми втягнуті у внутрішній збройний конфлікт. Ми воюємо за національний мир. Ми також боремося проти терористичних груп, які нині налічують більш як 20 тисяч осіб», – сказав Нобоа.

Зазначається, що командувач Збройних сил Еквадору Хайме Вела повідомив, що близько 329 осіб були заарештовані з моменту введення надзвичайного стану в країні.

Уряд заявив, що остання хвиля насильства є реакцією на план президента побудувати нові в'язниці суворого режиму для лідерів банд. Нобоа повідомив, що проект двох нових об’єктів буде оприлюднено цього тижня.

Нагадаємо, останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися. У понеділок президент оголосив в Еквадорі 60-денний надзвичайний стан. Цей захід був відповіддю на втечу із в’язниці Адольфо Масіаса – лідера злочинного угруповання «Лос Чонерос», який відбував 34-річний термін.

Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television. Озброєна банда захопила телеканал і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу та працівників каналу. 

На тлі злочинних заворушень в Еквадорі, президент країни Деніель Нобоа заявив про внутрішній збройний конфлікт. Президент Еквадору також наказав силам безпеки «нейтралізувати» кілька злочинних угруповань, звинувачених у поширенні надзвичайного насильства в латиноамериканській країні.

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Теги: Еквадор конфлікт стрілянина надзвичайний стан заручники банда

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