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Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
Залужний не витримав численних дописів Безуглої і заблокував її в мережі
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Народна депутатка поскаржилася на дії генерала в мережі

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка останнім часом активно критикує вище військове керівництво країни, поскаржилася на те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах.

Депутатка в’їдливо це прокоментувала, але нарвалася на критику в мережі.

Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача фото 1

Так, повідомляючи про блокування з боку Залужного, Безугла назвала це «Fecebook-контрнаступом». За її словами, це сталося нібито після її питання щодо демобілізації.

Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача фото 2

Утім, судячи з коментарів у мережі, не всі оцінили іронію нардепки про «контрнаступ», а також сам її конфлікт з головою ВСУ і почали бурхливо реагувати.

Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача фото 3

Наприклад, дехто говорив, що Залужний «правильно зробив», а інші попросили Безуглу тепер «видалитися з Facebook йому на зло».

Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача фото 4

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої

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Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко скандал Facebook квартира Мар’яна Безугла Валерій Залужний контрнаступ конфлікт

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