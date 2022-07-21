Президент Італії розпустив парламент після відставки Драгі

Парламентські вибори мають відбутися протягом 70 днів

Президент Італії Серджо Матарелла розпустив парламент після того, як прем’єр-міністр Маріо Драгі пішов у відставку після розвалу його уряду національної єдності. Про це повідомляє Reuters.

Президент зауважив, що парламентські вибори мають відбутися протягом 70 днів, залишаючи уряду визначити точну дату, яка, ймовірно, буде призначена на кінець вересня.

«Період, який ми переживаємо, не дозволяє зупинити дії (уряду – ред.), необхідні для протидії економічній і соціальній кризі та зростаючій інфляції», – сказав президент.

Зазначається, що Драгі, який очолював широку коаліцію протягом майже 18 місяців, подав у відставку і його попросили залишитися на посаді виконувача обов'язків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер, 14 липня, оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції.

За кілька годин до відставки Драгі Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду. Після цього прем’єр зустрівся з президентом Серджо Матареллою для обговорення свого майбутнього. Розмова тривала близько години, після чого Драгі оголосив про свою відставку.

Тоді президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра.

Сьогодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі знову передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей на тлі його рішення піти у відставку.