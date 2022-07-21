Президент Італії прийняв відставку прем'єра Драгі

Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків

Сьогодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку. Про це повідомила пресслужбау канцелярії президента Італії.

«Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті, знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків», – йдеться у повідомленні.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідають 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії – «Вперед, Італіє», «Рух 5 зірок» та «Ліга» – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат.

Нагадаємо, президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Маріо Драгі обіймає посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.