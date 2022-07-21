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    Політика

    Зеленський подякував Драгі за підтримку України

    Президент&nbsp;висловив сподівання на подальшу підтримку Італією України - Зеленський подякував Драгі за підтримку України
    Президент висловив сподівання на подальшу підтримку Італією України
    фото з відкритих джерел

    «Працюватимемо над зміцненням українсько-італійської співпраці»

    Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей на тлі його рішення піти у відставку. Про це глава української держави написав у Twitter.

    «Щиро вдячний Маріо Драгі за непорушну підтримку України в боротьбі з агресією РФ і в захисті спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Працюватимемо й надалі над зміцненням українсько-італійської співпраці. Переконаний, що активна підтримка народом Італії народу України триватиме», – написав Зеленський.


    Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер, 14 липня, оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції.

    За кілька годин до відставки Драгі Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду. Після цього прем’єр зустрівся з президентом Серджо Матареллою для обговорення свого майбутнього. Розмова тривала близько години, після чого Драгі оголосив про свою відставку.

    Тоді президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра.

    Сьогодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі знову передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку.

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    Теги: Італія Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський подякував Драгі за підтримку України