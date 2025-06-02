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Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс
Токаєв дав інтерв'ю Al Jazeerа
скрін із відео Youtube

Президент Казахстану хоче піти з посади у 2029 році

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що залишить пост глави держави у 2029 році. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

За його словами, таке рішення відповідає як громадському очікуванню, так і його власному вибору. «Я вже оголосив, що у 2029 році піду у відставку. Тому що це вимога мого народу», – сказав він. 

«Я переконаний, що президент будь-якої країни, насамперед моєї країни, – це державний менеджер, а не посланник Бога. Він є державним менеджером, якого найняв його власний народ. У нашому випадку – лише на сім років», – пояснив Токаєв.

Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента Казахстану 20 березня 2019 після відставки Нурсултана Назарбаєва. Позачергові вибори, що відбулися у червні 2019 року, він виграв, набравши понад 70% голосів.

Після подій січня 2022 року Токаєв оголосив про проведення нових президентських виборів. Глава держави вперше обирався на семирічний термін без права переобрання. Ці вибори також виграв Касим-Жомарт Токаєв, отримавши 81,31% голосів.

Раніше стало відомо, що у Казахстані чиновників каратимуть за провини, скоєні під час роботи на попередніх посадах. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін та доповнень до правил накладання дисциплінарних стягнень на державних службовців. 

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Теги: вибори Казахстан президент

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