Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати

Банери з Кличком та Саможком: початок агітаційної кампанії чи провокація?

На трасі з боку Борисполя зʼявилися агітаційні плакати із зображенням мерів Києва та Броварів Віталія Кличка та Ігоря Сапожка із підписом «Ти вже визначився?». Хто розмістив ці банери невідомо.

Віталій Кличко та Ігорь Сапожко

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан, що забороняє проведення виборів. Проте нова хвиля чуток про те, що вибори в Україні незабаром відбудуться, шириться вже кілька місяців. ЗМІ неодноразово повідомляли, що той чи інший кандидат вже розгорнув передвиборчий штаб.

Поява агітаційних плакатів, хто б їх не розмістив (самі політики чи їхні опоненти), свідчить насправді про те, що розпочалася реальна боротьба за електорат. Нагадаємо, законодавство чітко забороняє проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Цікаво й те, що агітаційні плакати зʼявилися напередодні можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.