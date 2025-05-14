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Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати
Агітаційні плакати на в'їзді у Київ
колаж: glavcom.ua

Банери з Кличком та Саможком: початок агітаційної кампанії чи провокація?

На трасі з боку Борисполя зʼявилися агітаційні плакати із зображенням мерів Києва та Броварів Віталія Кличка та Ігоря Сапожка із підписом «Ти вже визначився?». Хто розмістив ці банери невідомо. 

Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати фото 1
Віталій Кличко та Ігорь Сапожко
Віталій Кличко та Ігорь Сапожко

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан, що забороняє проведення виборів. Проте нова хвиля чуток про те, що вибори в Україні незабаром відбудуться, шириться вже кілька місяців. ЗМІ неодноразово повідомляли, що той чи інший кандидат вже розгорнув передвиборчий штаб.

Поява агітаційних плакатів, хто б їх не розмістив (самі політики чи їхні опоненти), свідчить насправді про те, що розпочалася реальна боротьба за електорат. Нагадаємо, законодавство чітко забороняє проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Цікаво й те, що агітаційні плакати зʼявилися напередодні можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

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Теги: вибори Київ Віталій Кличко

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