Президент Казахстану вводить нове покарання для чиновників

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін та доповнень до правил накладання дисциплінарних стягнень на державних службовців

У Казахстані чиновників каратимуть за провини, скоєні під час роботи на попередніх посадах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tengrinews.kz.

Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін та доповнень до правил накладання дисциплінарних стягнень на державних службовців. Як пише видання, відповідну поправку внесли до указу президента про деякі питання проходження державної служби.

Документ було опубліковано на офіційному сайті нормативних правових актів. Зміни стосуються як політичних, і адміністративних держслужбовців. Тепер вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за провини, здійснені на попередніх посадах, навіть якщо на момент розгляду справи вже займають іншу позицію.

«Політичний державний службовець притягується до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарної провини на попередній державній посаді», – йдеться у документі. Повідомляється, що розслідуватимуть порушення попередні роботодавці.

Якщо після розгляду справи комісія вирішить накласти на держслужбовця дисциплінарне стягнення, відомство також має повідомити про це його нове керівництво протягом п'яти днів.

Якщо провина вчинена на політичній посаді, відповідальність розглядається органом, де чиновник раніше працював, із застосуванням відповідних положень правил. «Згідно з новою редакцією, якщо на момент припинення повноважень політичного чи адміністративного держслужбовця дисциплінарне стягнення не було знято, воно автоматично вважається знятим з дня звільнення», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у 1992 році Росія реалізувала маловідому, але масштабну операцію, під час якої незаконно заволоділа близько 40 стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, які належали Казахстану.