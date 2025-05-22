Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона

Джордже Сіміон зреагував на рішення і заявив, що суд нібито «продовжив державний переворот»

Конституційний суд Румунії відмовився анулювати результати виборів президента, як цього вимагав лідер ультраправої партії AUR, кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон після своєї поразки. Як передає «Главком», про це передає румунський телеканал Digi 24.

Судді відхилили клопотання про анулювання виборів. Рішення остаточне. Його передадуть Центральному виборчому бюро. Пізніше сьогодні, 22 травня, суд збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, на яких переміг проєвропейський політик Нікушор Дан.

Джордже Сіміон зреагував на рішення і заявив, що суд нібито «продовжив державний переворот». Він збирається «продовжувати боротьбу».

Сіміон оскаржував вибори, бо вважає, що причина однакова зі скасуванням результатів виборів у грудні минулого року – втручання ззовні з боку як державних, так і недержавних «гравців». Сіміон заявляє, що цього разу є підтверджені докази. За його словами, ані Франція, ані Молдова не можуть втручатися у вибори іншої держави.

Нагадаємо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Тим часом Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. «Кожен румун, який пішов голосувати, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – зазначи він.

Однак через певний час лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон змінив позицію і закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування. За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон. А співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров навіть заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії.

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.