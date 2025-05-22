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Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством
Нікушору Дану чоловік пригрозив убивством
фото: digi24.ro

У Румунії почалось розслідування через погрози розправою новообраному президенту

Чоловіку, який у соцмережах пригрозив убивством обраному президенту Румунії Нікушору Дану, загрожує тюремне увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3 CNN.

«Чоловік на імʼя Кодруц Т. заявив про бажання «пустити 15 куль» у Нікушора Дана у довгому повідомленні на Facebook, сповненому орфографічних помилок і місцями незв'язному», – ідеться в матеріалі.

За інформацією журналістів, 31-річний чоловік родом з Мармуреша і є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв другий тур президентських виборів.

У своєму дописі Кодруц Т., серед іншого, вимагав від Дана відмовитись від посади президента протягом 24 годин, інакше пригрозив його убити.

Автора посту виявили, затримали і доставили на допит. Чоловікові може загрожувати штраф або увʼязнення на строк від трьох місяців до одного року.

Нагадаємо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана. Сіміон визнав свою поразку, проте все одно намагається оскаржити результат виборів. 

До слова, новий президент Румунії Нікушор Дан висловився про відправлення румунських військ до України, назвавши це недоречним. Він також розкритикував президента США Дональда Трампа за його підхід до пошуку миру в Україні. Глава Румунії вважає, що вимоги президента Росії Володимира Путіна «нереалістичні».

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Теги: Румунія розслідування президент погрози Нікушор Дан

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