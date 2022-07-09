У Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента (відео)

Мешканці Шрі-Ланки вимагають від президента країни піти у відставку

Ланкійці вимагають відставки очільника країни

Громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Про це повідомляє місцеве видання newsfirst.lk.

Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

Сьогодні, 9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Нагадаємо, серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

Криза в Шрі-Ланці почалася внаслідок коронавірусної пандемії, яка позбавила країну доходів від туризму та грошових переказів. Внаслідок цього країна не змогла імпортувати товари першої необхідності та уряд ввів широку заборону на імпорт, аби зберегти свої валютні резерви та використати їх для обслуговування боргів, які країна зараз прострочила.