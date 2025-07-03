В Угорщині запустили кампанію проти опозиції та Зеленського: реакція МЗС

На вулицях угорських міст з’явилися плакати, на яких Зеленського та Мадяра зображено у вигляді яєць у шкаралупі з українськими прапорами

Кампанія стартувала після проведення в Угорщині референдуму щодо членства України в Європейському Союзі

В Угорщині розгорнули пропагандистську кампанію проти президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. У Міністерстві закордонних справ України назвали цю ініціативу безглуздою та пов’язали її з угорським урядом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорське видання 444.

Кампанія стартувала після проведення в Угорщині референдуму щодо членства України в Європейському Союзі. На вулицях угорських міст з’явилися плакати, на яких Зеленського та Мадяра зображено у вигляді яєць у шкаралупі з українськими прапорами. Підпис до плакату – «Як два яйця». Зеленського позначено за прізвищем, а Мадяра названо «угорським Зеленським».

Організатором кампанії виступила некомерційна організація «Національний рух опору» (Nemzeti Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft), яка, за даними журналістів 444, фактично не веде діяльності. Видання також вказує на ймовірні зв’язки цієї структури з урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Крім плакатів, «Національний рух опору» поширив відеоролик, у якому висміюються Зеленський та опозиція. У відео використано архівні кадри з виступів «Вечірнього кварталу» та пародії на український гурт Kazaky. Попри лише 378 підписників на YouTube-каналі, відео набрало понад мільйон переглядів.

У підписі до відео організація висловлюється проти вступу України до ЄС і заявляє, що Зеленський «обіцяв мир, але очолив війну». Лідера опозиції Мадяра в цьому контексті зображують як того, хто «може привести Угорщину до долі України».

Міністерство закордонних справ України прокоментувало цю акцію, назвавши її безглуздою і такою, що не заслуговує на серйозну увагу.

«Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

«Україна в НАТО? Це означатиме війну з Росією, а наступного дня – Третю світову війну. Тим часом безрозсудний поспіх ЄС прийняти Україну перетягне лінію фронту в серце Європи. Це не дипломатія, це божевілля – сірники в порохову бочку не кидають», – наголосив Орбан.

До слова, Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.