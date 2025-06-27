Навіщо Орбан лякає угорців Україною

У Білому домі лежить ключ до поведінки Орбана щодо України

Орбан блокує початок переговорів про вступ України до ЄС насправді не від хорошого політичного життя. У нього на сьогодні досить незначні шанси утримати владу після майбутніх парламентських виборів в Угорщині. Тому він не цурається жодних методів, включно з політичними шантажем та жорсткою антиукраїнською риторикою.

Звідси й дурниці, якими він лякає угорців: нібито Україна, коли стане членом ЄС, забере угорські гроші; розорить місцевих фермерів; відкриє ворота української мафії та принесе війну.

Натомість реальні зауваження до України щодо угорської меншини незначні та цілком можуть бути вирішені у межах подальшої адаптації нашого законодавства до європейського, одним пакетним голосуванням. Щоправда, незрозуміло, для кого ці зміни вносити, адже скоро у Закарпатті майже не лишиться угорської молоді.

Та навіть якщо України повністю виконає всі вимоги, це не значить, що Будапешт й надалі не блокуватиме наш рух до ЄС. Адже в Орбана також серйозні непорозуміння з Брюсселем, які вже призвели до блокування Єврокомісією мільярдів євро субсидій. І українське питання тут також стало зручною розмінною монетою.

Він однозначно продовжить тиснутиме на Брюссель, щоб розблокувати фінансування та змінити риторику щодо Будапешта, сподіваючись на підтримку США в цій грі. І з таким союзником, в нього з’являються серйозні можливості, як владнати свої питання з керівництвом ЄС, так й отримати переможний результат на парламентських виборах.

І насправді саме у Білому домі лежить ключ до поведінки Орбана щодо України та нашого членства в ЄС. Як це працює, ми побачили на саміті НАТО.

Виходить такий собі трикутник: Будапешт – Київ – Брюссель, у центрі якого – Вашингтон. І саме від того, наскільки ефективно та прагматично зможуть ці три кути взаємодіяти з центром, залежить дуже конкретна річ: чи буде Україна частиною Європейського Союзу у найближчі роки.

Тому у нас дуже просте та водночас надскладне завдання – зробити все можливе для підтримки нормальних відносин з США. Тоді нам буде легше на всіх фронтах, у прямому та переносному значені.