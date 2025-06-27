Головна Думки вголос Віктор Балога
search button user button menu button
Віктор Балога Народний депутат України

Навіщо Орбан лякає угорців Україною

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Орбан блокує вступ України до ЄС не від хорошого політичного життя
фото з відкритих джерел

У Білому домі лежить ключ до поведінки Орбана щодо України

Орбан блокує початок переговорів про вступ України до ЄС насправді не від хорошого політичного життя. У нього на сьогодні досить незначні шанси утримати владу після майбутніх парламентських виборів в Угорщині. Тому він не цурається жодних методів, включно з політичними шантажем та жорсткою антиукраїнською риторикою.

Звідси й дурниці, якими він лякає угорців: нібито Україна, коли стане членом ЄС, забере угорські гроші; розорить місцевих фермерів; відкриє ворота української мафії та принесе війну.

Натомість реальні зауваження до України щодо угорської меншини незначні та цілком можуть бути вирішені у межах подальшої адаптації нашого законодавства до європейського, одним пакетним голосуванням. Щоправда, незрозуміло, для кого ці зміни вносити, адже скоро у Закарпатті майже не лишиться угорської молоді.

Та навіть якщо України повністю виконає всі вимоги, це не значить, що Будапешт й надалі не блокуватиме наш рух до ЄС. Адже в Орбана також серйозні непорозуміння з Брюсселем, які вже призвели до блокування Єврокомісією мільярдів євро субсидій. І українське питання тут також стало зручною розмінною монетою.

Він однозначно продовжить тиснутиме на Брюссель, щоб розблокувати фінансування та змінити риторику щодо Будапешта, сподіваючись на підтримку США в цій грі. І з таким союзником, в нього з’являються серйозні можливості, як владнати свої питання з керівництвом ЄС, так й отримати переможний результат на парламентських виборах.

І насправді саме у Білому домі лежить ключ до поведінки Орбана щодо України та нашого членства в ЄС. Як це працює, ми побачили на саміті НАТО.

Виходить такий собі трикутник: Будапешт – Київ – Брюссель, у центрі якого – Вашингтон. І саме від того, наскільки ефективно та прагматично зможуть ці три кути взаємодіяти з центром, залежить дуже конкретна річ: чи буде Україна частиною Європейського Союзу у найближчі роки.

Тому у нас дуже просте та водночас надскладне завдання – зробити все можливе для підтримки нормальних відносин з США. Тоді нам буде легше на всіх фронтах, у прямому та переносному значені.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Віктор Орбан Угорщина Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
5 червня, 06:51
Михайлов: Зараз, коли йде війна, ніхто не вкладатиметься в розробки
Угода про копалини між Україною і США. Геолог пояснив, скільки часу потрібно для початку видобутку нафти і газу
28 травня, 22:05
Масові протести тривають у США
Протести через імміграційну політику Трампа охопили Нью-Йорк
11 червня, 03:46
Демонстранти зібралися на вулицях, у парках та на площах по всій території США
Американці відзначили день народження Трампа масштабними протестами: добірка фото
15 червня, 02:28
Трамп: Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані
США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Трамп
22 червня, 03:36
Збройні сили Ємену: Ємен офіційно вступить у війну
Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
22 червня, 12:36
Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37
Італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні закочує очі, спілкуючись із Макроном
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
17 червня, 10:45
Орбан використав це фото. «Уявіть себе на місці мирного фермера у своєму тракторі…, – написав він. – Якщо Україну приймуть до ЄС, то субсидії на землю будуть втрачені, бо гроші підуть в Україну»
Угорський референдум і його секретні результати. Орбан може впасти в яму, яку копав Україні СУСІДИ
24 червня, 21:00

Віктор Балога

Навіщо Орбан лякає угорців Україною
Навіщо Орбан лякає угорців Україною
Чому Україні варто тимчасово помовчати про НАТО
Чому Україні варто тимчасово помовчати про НАТО
Найкращий захист від Росії
Найкращий захист від Росії
Білий дім визначив межі поступок: що це означає для України
Білий дім визначив межі поступок: що це означає для України
Щось тут не так: чому воюють трактористи і електрики, а не силовики
Щось тут не так: чому воюють трактористи і електрики, а не силовики
Місце, в яке треба бити Орбана
Місце, в яке треба бити Орбана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 червня 2025
17K
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час
13K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі
7701
Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua