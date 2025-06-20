Навіщо Орбан дискредитує Україну: розʼяснення AP

Угорський політик сподівається, що публічні атаки на Україну допоможуть перемогти його головного політичного суперника

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розгортає масштабну антиукраїнську кампанію. Він сподівається таким чином схилити виборців на свій бік та дискредитувати головного політичного суперника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

На відміну від більшості країн ЄС, які підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, уряд Орбана зайняв іншу позицію: відмова від передачі зброї Україні, вимоги щодо скасування санкцій проти Росії та конфронтаційна риторика щодо Києва і союзників з ЄС.

На тлі зниження рейтингу партії «Фідес» і зростання популярності нової опозиційної сили Орбан посилив свою риторику, подаючи вибори як вибір між війною та миром. Він навіть звинуватив головного опонента – Петера Мадяра – у «державній зраді» та співпраці з Києвом із метою повалення уряду.

«Не варто мати ілюзій: Брюссель і Україна разом будують маріонетковий уряд в Угорщині. Вони хочуть змінити нашу політику щодо України після виборів, або навіть раніше», – казав Орбан.

Ключовим елементом заяв угорського премʼєра стала критика можливого вступу України до ЄС. Якщо раніше Орбан підтримував цю ідею, то зараз стверджує, що це принесе Угорщині злочинність, дешеву робочу силу та низькоякісну сільгосппродукцію, підриваючи національну економіку і суверенітет.

Пропаганда Орбана також поширює фейкові заяви про те, що Україна та ЄС хочуть відправити угорських солдатів на війну. У соцмережах прем’єра з’явилося відео з анімаційними сценами боїв, пораненими та трунами під угорськими прапорами. «Ми не хочемо, щоб наші діти, як частина угорської армії, їхали на український фронт і поверталися в трунах», – йдеться у відео.

Як пишуть журналісти, головною мішенню угорського премʼєра став колишній член «Фідес» Петер Мадяр. Його нова партія «Тіса» швидко набирає рейтинг, і експерти вважають, що Орбан готує ґрунт для дискредитації або навіть виключення Мадяра з політичного процесу.

Уряд Угорщини звинуватив Мадяра та його партію у «проукраїнських» поглядах та підтримці вступу України до ЄС. Зокрема, стверджується, що один з членів «Тіса», колишній начальник Генштабу, нібито має «тісні зв’язки з українською розвідкою».

У березні 2025-го уряд запустив масовану комунікаційну кампанію з білбордами, телерекламою та онлайн-постами. На них президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зображені як змовники, які нібито хочуть знищити Угорщину. Наприклад, на одному з плакатів написано: «Вони втягнуть Україну до ЄС – а платити будемо ми! Голосуй проти!»

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2026 року. Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнувся з реальною загрозою втрати влади через стрімке зростання підтримки опозиційної партії «Тиса».

Раніше премʼєр заявив про «безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб» проти його країни.

До слова, Орбан заявив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу.