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Президентка Зурабішвілі заявила про нову гібридну війну проти Грузії з боку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президентка Зурабішвілі заявила про нову гібридну війну проти Грузії з боку РФ
Зурабішвілі: «Росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю»
фото з відкритих джерел

За словами президентки, Росія, не зумівши зламати Україну, почала вести нову гібридну війну проти Грузії

Попри невдачу або через неї, Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє «Ехо Кавказу».

За словами президентки, Росія продовжує вести гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти. Говорячи про виклики, перед якими опинилася Грузія у 2023 році, президент Грузії згадала війну в Україні.

«Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Попри невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю», – зазначила Зурабішвілі.

Також очільниця Грузії наголосила, що план Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, в їхні територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

Зурабішвілі розповіла про оголошення мобілізації на окупованих територіях, а також кроки, зроблені в напрямку анексії, згадавши захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера.

За словами Зурабішвілі, на лінії окупації тривають постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства місцевих жителів.

Як повідомлялося, офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari.

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Теги: гібридна війна Грузія росія Саломе Зурабішвілі президент

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