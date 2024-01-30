Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів

Спортивний арбітражний суд визнав російську фігуристку Валієву винною у вживанні заборонених препараті

Збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) остаточно позбавили «золота» Олімпійських ігор-2022 у командному турнірі з фігурного катання. Відповідне рішення затвердив Міжнародний союз ковзанярів, врахувавши рішення CAS (відділення Американського хімічного товариства) щодо дискваліфікації фігуристки Каміли Валієвої, про що повідомляється на офіційному сайті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У вердикті Міжнародного союзу ковзанярів вказано, що результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання (коротка та довільна програма) анульовані. Відповідно, збірна «Росії» втратила перше місце, новими олімпійськими чемпіонами стали Сполучені Штати.

Водночас російська команда все ж здобуде медаль Олімпійських ігор у командному турнірі. У заліку команд навіть з двома анульованими результатами Валієвої збірна Олімпійського комітету Росії перемістилася на третє місце, випередивши на одне очко Канаду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олімпіада-2022. Фігурне катання, командний турнір (оновлений залік)

США — 65 Японія — 63 Олімпійський комітет Росії — 54 Канада — 53

Також Міжнародний союз ковзанярів затвердив й інші санкції проти Каміли Валієвої, позбавивши її всіх нагород через дискваліфікацію. Зокрема «золота» чемпіонату Європи-2021: новою переможницею стала інша росіянка Анна Щербакова.

Нагадаємо, Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

Раніше президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань. Очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки.