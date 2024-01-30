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Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
Збірна ОКР з фігурного катання
фото: AP

Спортивний арбітражний суд визнав російську фігуристку Валієву винною у вживанні заборонених препараті

Збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) остаточно позбавили «золота» Олімпійських ігор-2022 у командному турнірі з фігурного катання. Відповідне рішення затвердив Міжнародний союз ковзанярів, врахувавши рішення CAS (відділення Американського хімічного товариства) щодо дискваліфікації фігуристки Каміли Валієвої, про що повідомляється на офіційному сайті.

У вердикті Міжнародного союзу ковзанярів вказано, що результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання (коротка та довільна програма) анульовані. Відповідно, збірна «Росії» втратила перше місце, новими олімпійськими чемпіонами стали Сполучені Штати.

Водночас російська команда все ж здобуде медаль Олімпійських ігор у командному турнірі. У заліку команд навіть з двома анульованими результатами Валієвої збірна Олімпійського комітету Росії перемістилася на третє місце, випередивши на одне очко Канаду.

Олімпіада-2022. Фігурне катання, командний турнір (оновлений залік)

  1. США — 65
  2. Японія — 63
  3. Олімпійський комітет Росії — 54
  4. Канада — 53

Також Міжнародний союз ковзанярів затвердив й інші санкції проти Каміли Валієвої, позбавивши її всіх нагород через дискваліфікацію. Зокрема «золота» чемпіонату Європи-2021: новою переможницею стала інша росіянка Анна Щербакова.

Нагадаємо, Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце. 

Раніше президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань. Очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки.

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Теги: росіяни Анна Щербакова Жан Беленюк президент скандал фігурне катання санкції допінг

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