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Російські хакери атакували сайт президентки Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії
Також про хакерську атаку повідомили два опозиційні канали Грузії
фото: скріншот

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поки не коментувала атаку російських хакерів

Офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari. Про це пишуть «Новости Грузии» та «Эхо Кавказа».

На цю мить сайт president.de не працює, проте кілька годин тому при вході на сторінку з'являлося зображення черепа й кісток та напис: «Hacked by cozy bear slava russia» («Хакнуто Cozy Bear, слава Росії»).

Офіційно в адміністрації президентки Грузії хакерську атаку не коментували.

Водночас про атаку повідомив телеканал Mtavari. Їхній сайт був недоступний кілька годин зранку 25 січня. Частина даних, що зберігалися там, була знищена.

Сьогодні, 26 січня, про аналогічні проблеми повідомив телеканал Formula. Їхній сайт був недоступний кілька годин, згодом сторінку відновили, але вона досі працює з перебоями

Cozy Bear – російська група хакерів, яка, за даними західних спецслужб, діє під егідою ФСБ рф. Цю групу хакерів згадували у зв'язку з віртуальними нападами на штаб кандидата у президенти Барака Обами у 2008 році, атаках на Мінфін та Міністерство торгівлі США та багатьох інших структур.

Повідомлення про кібератаки в Грузії почали надходити після хвилі фейкових повідомлень про бомби. За останній місяць у Грузії «мінували» аеропорт, школи та великі торгові центри. Серед людей сіялася паніка.

Служба держбезпеки Грузії заявила, що фейкові повідомлення про вибухові пристрої надходили до країни з-за кордону, а деякі з них були пов'язані з такою собі «міжнародною мережевою грою». Експерти припустили, що те, що відбувається, є частиною гібридної війни і таким чином грузинські силові структури перевіряють на міцність.

Нагадаємо, Зурабішвілі заявила, що Грузія побоюється загрози гібридної війни, що йде від Москви, тому владі необхідно перевіряти росіян, які живуть у країні.

До слова, Міжнародний республіканський інститут (IRI), який співпрацює з Держдепом США, дослідив настрої громадян Грузії щодо зовнішньої політики країни. Дослідження зокрема продемонструвало уявлення про політичну загрозу з боку Росії, стурбованість перебуванням росіян у Грузії та високий рівень політичної поляризації.  

На запитання, яка країна становить найбільшу політичну загрозу для Грузії, грузини були майже одностайними. Як стверджується у новому дослідженні IRI, 77% мешканців Грузії вважають Росію головною політичною загрозою для Грузії, а економічну загрозу з боку Росії вбачають 69%.

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Теги: хакер Грузія росіяни Саломе Зурабішвілі

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