Росія та Іран готуються підписати великий договір: відомі деякі деталі

Російська влада активізувала переговори з Тегераном

Росія та Іран готуються підписати великий міждержавний договір про подальший розвиток російсько-іранського військово-технічного співробітництва. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані під час телефонної розмови 15 січня обговорили двостороннє військове та військово-технічне співробітництво, і, як повідомляється, обидві сторони готуються підписати Великий міждержавний договір у невизначений час.

Обидві сторони підкреслили свою прихильність фундаментальним принципам російсько-іранських відносин, включаючи беззастережну повагу суверенітету та територіальної цілісності один одного, які будуть підтверджені в майбутньому договорі.

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Шойгу зазначив, що Москва і Тегеран послідовно нарощують співпрацю в інтересах побудови «справді рівноправного багатополярного світу».

Також 15 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном хід виконання нової міждержавної угоди та низку питань двостороннього співробітництва, що стосуються торгівлі, економіки, транспорту та логістики. Міністри зазначили, що Росія та Іран готуються кодифікувати різні фундаментальні принципи російсько-іранських відносин у новому великому міждержавному договорі.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю, опублікованому 15 січня, заявив, що Іран хоче посилити військово-технічне співробітництво з Росією і сподівається придбати винищувачі Су-34, навчально-тренувальні літаки та радіолокаційні станції.

Нагадаємо, Росія отримала з Ірану новий вантажний борт. Українцям варто очікувати нових атак «шахедами».

Раніше повідомлялося, що Росія збирається придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану.