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Євросоюз готує допомогу Україні до другої річниці повномасштабної війни – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз готує допомогу Україні до другої річниці повномасштабної війни – FT
Набір західної підтримки міститиме, зокрема, санкції проти юридичних й фізичних осіб
фото з відкритих джерел

Частина загального набору західної підтримки передбачає виділення 5 млрд євро військової допомоги Україні щороку

Європейський союз готує нові санкції проти Російської Федерації напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україні. Зокрема намагаються відновити зменшення обсягів західної допомоги нашій країні. Про це повідомляє Financial Times.

Санкції включатимуть нові обмеження проти юридичних й фізичних осіб, які пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році. Зокрема допомога включатиме виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Як стверджують джерела, частина коштів буде виплачена одразу після укладання угоди.

Також частиною загального набору підтримки буде виділення 5 млрд євро військової допомоги щороку й передання Україні прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

«Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що (українці – «Главком») потребують заохочення. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити», – заявив один з дипломатів ЄС.

Нові санкції

Санкції будуть зосереджені на додаванні більшої кількості фізичних та юридичних осіб до списку заморожування активів та заборони на в'їзд. Водночас вони навряд чи включатимуть заборону на імпорт російського алюмінію, попри те, що цього вимагала Польща й країни Балтії.

«Інші елементи також можуть бути пом’якшені, щоб отримати підтримку, оскільки попередні спроби деяких держав-членів націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС провалилися через відсутність консенсусу», – пояснює видання.

50 млрд євро

Фінансова допомога була запропонована торік в рамках оновлення бюджету ЄС, який все ще має бути підписаний лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував угоду в грудні, втім Єврокомісія готова піти на поступки, щоб залучити його на свій бік, зокрема надати йому можливість переглянути допомогу в майбутньому.

Тим часом дипломати ЄС переконані в тому, що угорський лідер врешті-решт поступиться, як він це робив у попередніх ситуаціях, що були пов'язані з допомогою Україні.

«Якщо Орбан зірве (поповнення бюджету ЄС – «Главком»), це буде схоже на політичний вихід з союзу», – заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги, втім, точна сума ще обговорюється.

Російські заморожені активи

«Пропозиція Єврокомісії щодо російських державних активів датована груднем, але вона не передбачає фактичної конфіскації цих прибутків і передачі їх Україні.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, пропозиція щодо заморожених активів «продемонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва».

«Ми штовхаємо банку вниз по дорозі», – відзначає FT.

На думку представників ЄС, захоплення активів Росії, більшість з яких знаходиться в Європі, навряд чи отримає підтримку з боку Італії, Франції й Німеччини.

Нагадаємо, Євросоюз розпочав дискусії щодо нового пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого – другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Читайте також: Reuters: ЄС навряд чи конфіскує заморожені російські активи
Теги: росія санкції Європейський союз війна фінансування

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