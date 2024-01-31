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Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ
Фото Тревора Ріда під час акції із закликом звільнити його від незаконного утримання у Росії
фото з відкритих джерел

Колишнього американського морського піхотинця у 2022 році вдалося обміняти на російського льотчика Костянтина Ярошенка

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук колишнього американського морського піхотинця Тревора Ріда, якого в Росії засудили до дев'яти років колонії у справі про напад на правоохоронців, а 2022 року обміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка. Про це повідомляє «Медиазона».

Згідно з карткою про розшук, Ріда розшукують за кримінальною статтею. При цьому про кримінальну справу проти нього офіційно не повідомлялося.

У 2020 році суд у Москві визнав студента Університету Північного Техасу та колишнього морпіха Тревора Ріда винним у застосуванні небезпечного для життя насильства до правоохоронця.

За версією прокуратури, американець напав на поліцейських після того, як вони приїхали на виклик сусідів. Ріда відправили до колонії на дев'ять років.

Льотчика Констянтина Ярошенка у 2011 році доставили до США з Ліберії, де його затримали на запит Вашингтона. Американський суд засудив його до 20 років колонії за звинуваченням у змові заради контрабанди великої партії кокаїну.

Домовленості про обмін влада США й РФ змогли досягти лише у 2022 році й весною Ріда обміняли на Ярошенка. У липні 2023 року стало відомо, що Рід вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, на тлі війни в Україні США і Росія обмінялися полоненими. Колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда звільнили в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

До слова, російський льотчик Ярошенко, якому Байден пом’якшив вирок, був заарештований американським спецпідрозділом у Ліберії у 2010 році. Його засудили на 20 років за змову з метою контрабанди кокаїну в США. Росія запропонувала обмін полоненими для Ярошенка в липні 2019 року в обмін на звільнення будь-якого американця.

Теги: війна США росія ЗСУ

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