Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ

Фото Тревора Ріда під час акції із закликом звільнити його від незаконного утримання у Росії

Колишнього американського морського піхотинця у 2022 році вдалося обміняти на російського льотчика Костянтина Ярошенка

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук колишнього американського морського піхотинця Тревора Ріда, якого в Росії засудили до дев'яти років колонії у справі про напад на правоохоронців, а 2022 року обміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка. Про це повідомляє «Медиазона».

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Згідно з карткою про розшук, Ріда розшукують за кримінальною статтею. При цьому про кримінальну справу проти нього офіційно не повідомлялося.

У 2020 році суд у Москві визнав студента Університету Північного Техасу та колишнього морпіха Тревора Ріда винним у застосуванні небезпечного для життя насильства до правоохоронця.

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За версією прокуратури, американець напав на поліцейських після того, як вони приїхали на виклик сусідів. Ріда відправили до колонії на дев'ять років.

Льотчика Констянтина Ярошенка у 2011 році доставили до США з Ліберії, де його затримали на запит Вашингтона. Американський суд засудив його до 20 років колонії за звинуваченням у змові заради контрабанди великої партії кокаїну.

Домовленості про обмін влада США й РФ змогли досягти лише у 2022 році й весною Ріда обміняли на Ярошенка. У липні 2023 року стало відомо, що Рід вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, на тлі війни в Україні США і Росія обмінялися полоненими. Колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда звільнили в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

До слова, російський льотчик Ярошенко, якому Байден пом’якшив вирок, був заарештований американським спецпідрозділом у Ліберії у 2010 році. Його засудили на 20 років за змову з метою контрабанди кокаїну в США. Росія запропонувала обмін полоненими для Ярошенка в липні 2019 року в обмін на звільнення будь-якого американця.