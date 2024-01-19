Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму

Христина Петренко
glavcom.ua
Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму
Одним із пріоритетів ГУР стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові
фото з відкритих джерел

Для тиску на Росію потрібно проводити атаки з повітря, використовувати морські дрони та проводити таємні спецоперації

Україна має продовжувати тиск на Росію, зокрема, атаками на об'єкти в окупованому Криму. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Financial Times.

За його словами, для цього необхідно використовувати всі доступні варіанти – атакувати з повітря, використовувати морські дрони та проводити таємні спецоперації.

«Наші підрозділи неодноразово заходили в Крим», – нагадав Буданов і додав, що активні дії спецназівців на території півострова продовжуватимуться.

Начальник ГУР додав, що одним із пріоритетів таких місій стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові.

Раніше Буданов пояснив, чому ні Україна, ні Росія не може проводити наступальні дії. Це пов'язано зі щільністю мінних полів та інтенсивним застосуванням дронів.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, однак самотужки впоратися буде тяжко. Від партнерів передусім потрібна систематичність і кількість наданої військової підтримки. Також зіграти на руку Україні може сама ж Росія. Їхні подекуди криворукі бійці та не завжди якісна зброя так званого власного виробництва можуть нашкодити самому ворогу.

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

Читайте також: Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії

Теги: Кирило Буданов Україна літак росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 вересня капітан Стріклін виступав на авіашоу на базі Маунтін-Гоум у штаті Айдахо
Про те чому F-16 це складно. І довго
27 грудня, 2023, 11:00
Президент Литви відреагував на масований удар по Україні
Президент Литви відреагував на масований удар по Україні
29 грудня, 2023, 13:42
Міністр фінансів Німеччини закликав інші країни бути послідовними і допомогати Україні
Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
8 сiчня, 08:17
Ростов надвечір залишився без світла
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
14 сiчня, 06:25
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України
18 сiчня, 04:23
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов відповів, чи може РФ відкрити новий фронт під час війни проти України
18 сiчня, 03:21
Імовірно, окупанти спробують захопити декілька областей та повторно піти у наступ на Київ
РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задум Кремля
19 сiчня, 14:20
Російська ППО нібито збила два БпЛА літакового типу
У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів
11 сiчня, 06:35
Ердоган згодом видалив твіт із обличчями офіцерів турецької розвідки
Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
12 сiчня, 10:11

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (фото)
8228
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7152
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua