Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму

Для тиску на Росію потрібно проводити атаки з повітря, використовувати морські дрони та проводити таємні спецоперації

Україна має продовжувати тиск на Росію, зокрема, атаками на об'єкти в окупованому Криму. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Financial Times.

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За його словами, для цього необхідно використовувати всі доступні варіанти – атакувати з повітря, використовувати морські дрони та проводити таємні спецоперації.

«Наші підрозділи неодноразово заходили в Крим», – нагадав Буданов і додав, що активні дії спецназівців на території півострова продовжуватимуться.

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Начальник ГУР додав, що одним із пріоритетів таких місій стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові.

Раніше Буданов пояснив, чому ні Україна, ні Росія не може проводити наступальні дії. Це пов'язано зі щільністю мінних полів та інтенсивним застосуванням дронів.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, однак самотужки впоратися буде тяжко. Від партнерів передусім потрібна систематичність і кількість наданої військової підтримки. Також зіграти на руку Україні може сама ж Росія. Їхні подекуди криворукі бійці та не завжди якісна зброя так званого власного виробництва можуть нашкодити самому ворогу.

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

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