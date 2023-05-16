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Дружину ексканцлера Німеччини звільнено за візит до посольства РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружину ексканцлера Німеччини звільнено за візит до посольства РФ
Шредер та його дружина були на прийомі 9 травня в посольстві РФ у Берліні
фото з відкритих джерел

Дружина колишнього канцлера Німеччини і NRW.GlobalBusiness «припиняють службові відносини без попередження»

Дружину ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера Кім Со Єн звільнили з компанії NRW.Global Business за візит до посольства Росії в Берліні 9 травня. Про це повідомила прессекретар міністра економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Мона Нойбаур, повідомляє Bild.

Дружина колишнього канцлера, яка працювала представником компанії в Південній Кореї, та NRW.GlobalBusiness «припиняють службові відносини без попередження».

«Керівництво компанії неодноразово давали зрозуміти фрау Шредер-Кім, що працівникам не слід публічно висловлюватися на політично чутливі теми, зокрема щодо російської агресивної війни проти України», – заявила представниця Мінекономіки регіону.

9 травня Шредер та його дружина відвідали урочистий прийом з нагоди 78-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, організований російським посольством у Німеччині. Раніше Bild обурилося появі колишнього канцлера на заході, схарактеризувавши його присутність як «участь у святі в поганій компанії».

Шредер та його дружина були на прийомі у посольстві РФ у Берліні, присвяченому «Дню перемоги». Також вечірку відвідали колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини (за часів НДР) Егон Кренц, лідери правої партії «Альтернатива для Німеччини» та лівої партії «Лінке». Вони виступають за зняття санкцій з Росії.

До слова, раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

Теги: Німеччина посольство День Победы

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