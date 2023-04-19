Україна отримала другу систему ППО Iris-T із Німеччини

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 км та на відстані до 40 км.

Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM). Техніка прибула на Великдень, 16 квітня, повідомляє Spiegel.

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Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет. Поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.

Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:

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стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,

радіолокаційна машина;

головний автомобіль.

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 км та на відстані до 40 км.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Також повідомлялося, що частина броньованих машин М2 Bradley від США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.

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Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.