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Ексканцлер Німеччини на 9 травня відвідав вечірку в російському посольстві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексканцлер Німеччини на 9 травня відвідав вечірку в російському посольстві
Експосадовець разом з дружиною відвідав вечірку у російському посольстві 9 травня
фото з відкритих джерел

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову потрапив у скандал

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову потрапив у скандал. Він разом з дружиною відвідав вечірку у російському посольстві 9 травня. Про це повідомляє Bild.

Шредер та його дружина були на прийомі у посольстві РФ у Берліні, присвяченому «Дню перемоги». Також вечірку відвідали колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини (за часів НДР) Егон Кренц, лідери правої партії «Альтернатива для Німеччини» та лівої партії «Лінке». Вони виступають за зняття санкцій з Росії.

Ексканцлер Німеччини на 9 травня відвідав вечірку в російському посольстві фото 1
фото: Bild

При цьому інші представники політичного та дипломатичного кола проігнорували захід на знак протести проти російського вторгнення в Україну.

У Німеччині розкритикували поведінку Шредера та заявили, що поки колишній канцлер розважався з російськими дипломатами, в Україні гинули люди.

Варто зазначити, що Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 роки. Під час перебування на посаді він підтримував дружні стосунки з Росією та виступав за будівництво газопроводу «Північний потік».

Як відомо, у травні минулого року колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Додамо, що у березні газета Politico з посиланням на власні джерела повідомила, що Шредер приїхав у Москву, щоб зустрітися з Путіним «у рамках посередницьких зусиль» ексканцлера, які спрямовані на вирішення ситуації в Україні. Газета Bild тоді ж писала, що Шредер також зустрівся в Москві з бізнесменом Романом Абрамовичем і помічником президента Володимиром Мединським.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

 

Теги: Німеччина політика росія свято День Победы

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