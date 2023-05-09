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ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій
Судна, які порушують санкції, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів
фото з відкритих джерел

ЄС не припиняє боротися із тими, хто хоче обійти чинні санкції проти країни-агресора

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які перевозять нафту з РФ в обхід санкцій. Про це пише агентство Bloomberg.

Європейська комісія пояснює необхідність нових обмежень «різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС».

Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Загалом новий пакет буде присвячений дотриманню їх ефективності і тому, як уникнути обходу санкцій. За даними Reuters, Єврокомісія запропонувала внести до списку санкцій кілька китайських компаній і обмежити експорт до країн, які, як вважається, причетні до обходу санкцій. Декілька джерел також повідомили, що до списку пропонується включити компанії в Туреччині, ОАЕ, а також країнах Центральної Азії та Кавказу, де сильно зріс імпорт товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу щодо Росії.

Нагадаємо, Єврокомісія склала проект 11-го пакету антиросійських санкцій та передала його країнам Євросоюзу для погодження. Про це заявив голова пресслужби Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу, трансляція якого відбувалась на сайті організації.

«Я можу підтвердити, що 11 пакет санкцій передано країнам-членам. У середу відбудеться перша дискусія послів у Комітеті постійних представників ЄС», – зазначив представник Єврокомісії. Утім, розкрити зміст нового пакету Мамер відмовився. Раніше газета Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів повідомила, що ЄС збирається запропонувати 11-й пакет санкцій проти Росії найближчим часом.

До слова, раніше повідомлялось, що у світі формується «тіньовий флот» із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

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Теги: Німеччина Єврокомісія санкції експорт імпорт перевезення

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