До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ

Країни Європейського союзу закрили свій повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Іл-96-300 мав так званий дипломатичний дозвіл

У суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна прилетів російський урядовий літак, який перед цим отримав спеціальний дозвіл на переліт. Про це інформує DW.

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Речник німецьких ВПС на запит агентства повідомив, що російський літак Іл-96-300, який приземлився у Берліні, мав так званий дипломатичний дозвіл.

Інформації щодо пасажирів та вантажу ніхто не оприлюднював, очікувалося, що літак повернеться назад до Москви через кілька годин.

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Зазначимо, що країни Європейського союзу закрили свій повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На тлі інформації про взаємне видворення працівників дипломатичних установ Німеччини і Росії проліт літака викликав жваву дискусію у соцмережах. Наразі невідомо, чи могла на цьому літаку перевозити російських дипломатів.

Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно.

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Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.