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До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ
Країни Європейського союзу закрили свій повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Іл-96-300 мав так званий дипломатичний дозвіл

У суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна прилетів російський урядовий літак, який перед цим отримав спеціальний дозвіл на переліт. Про це інформує DW.

Речник німецьких ВПС на запит агентства повідомив, що російський літак Іл-96-300, який приземлився у Берліні, мав так званий дипломатичний дозвіл.

Інформації щодо пасажирів та вантажу ніхто не оприлюднював, очікувалося, що літак повернеться назад до Москви через кілька годин.

Зазначимо, що країни Європейського союзу закрили свій повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На тлі інформації про взаємне видворення працівників дипломатичних установ Німеччини і Росії проліт літака викликав жваву дискусію у соцмережах. Наразі невідомо, чи могла на цьому літаку перевозити російських дипломатів.

Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно. 

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.

Теги: Німеччина міністр літак Україна Берлін

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