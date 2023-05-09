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Ворог може витримувати паузу: «Південь» про можливі обстріли на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ворог може витримувати паузу: «Південь» про можливі обстріли на 9 травня
Гуменюк: «Ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня»
фото: скріншот з телемарафону

Російські війська можуть завдати чергового ракетного удару протягом сьогоднішнього дня зважаючи на «символізм»

Російські війська можуть завдати чергового ракетного удару й протягом сьогоднішнього дня зважаючи на «символізм». Але не виключено, що ворог може вичекати та вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть», – каже Гуменюк.

За її словами, наразі в Чорному морі корабельне угрупування ворога складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі росіяни трохи «відстрілялися», але ще щонайменше 28 ракет типу «Калібр» вони тримають напоготові.

«Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь «перемоги», знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу «перемогу», – зазначила Гуменюк.

Вона не виключила, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі й протягом сьогоднішнього дня.

«Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки протягом дня буде тривале очікування і вночі, або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару», – припускає Гуменюк.

Нагадаємо, що Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом за дві хвилі обстрілу в ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. З них 23 знищено.

Зазначимо, раніше в ГУР МО попередили, що російські окупанти можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Оскільки ворог часто обирає для цього символічні дати.

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Теги: росія війна ракета День Победы

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