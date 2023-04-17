Впливове німецьке видання назвало простий і надійний спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці

Американський журналіст заявив, що слід російського президента потрібно знищити фізично

Найпростішим способом зупини війну в Україні було б убивство російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив американський журналіст і політолог Фред Каплан в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

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Зокрема матеріал у вил дання вийшов із заголовком: «Найпростіше це закінчити, якщо хтось уб’є Путіна». «Найпростішим способом завершити конфлікт в Україні є вбивство російського президента», – сказав Фред Каплан.

На заяви американського журналіста вже відреагувало посольство Російської Федерації в Берліні, зокрема опублікувало офіційний коментар посла Сергія Нечаєва з приводу статті у виданні Welt. «Welt цей фактичний заклик до вбивства транслює без купюр та застережень. І навіть виносить у заголовок. Це обурює, але вже не дивує», – зазначив глава диппредставництва РФ.

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Нагадаємо, триває 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.