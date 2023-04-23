Вступ України до НАТО: МЗС Польщі розкритикувало позицію Німеччини

Заступник МЗС Польщі заявив, що Західна Європа дотримується давнього підходу до вступу України до НАТО та ЄС

Заступник міністра МЗС Польщі Пьотр Вавжик гадає, що якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України до Північноатлантичного альянсу, то нинішньої війни не було б. Про це повідомляє PAP.

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У МЗС Польщі відреагували на заяву міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус про неможливість швидкого вступу України до НАТО та про те, що такі рішення мають ухвалюватися з холодною головою.

«Питання в тому, коли настане час на цю «холодну голову». Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?», – заявив заступник міністра МЗС Польщі Пьотр Вавжик.

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На його думку, якби Німеччина раніше запросила Україну вступити до НАТО, то сьогодні не було б війни.

«Якби Німеччина не рахувала так, як зараз, не намагалася загальмувати вступ України до Північноатлантичного альянсу, якби багато років тому у Мюнхені Україна отримала запрошення до Альянсу, то сьогодні в Україні не було б війни», – прокоментував заступник міністра МЗС Польщі.

Пьотр Вавжик вважає, що Західна Європа дотримується підходу, який вона використовувала і раніше.

«Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО», – додав він.

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Заступник міністра МЗС Польщі гадає, що позиція міністра оборони Німеччини є дуже важливою, оскільки для прийому нової країни в Альянс потрібна одностайність. Також він зазначив, що Польща підтримує членство Україна в НАТО і вважає, що чим раніше це станеться, тим краще.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув ідею про швидкий вступ України до НАТО, пояснивши, що такі рішення не повинні прийматися лише з почуття солідарності.