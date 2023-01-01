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У Бразилії офіційно з'явився президент

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Бразилії офіційно з'явився президент
Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік
фото з відкритих джерел

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента країни

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії. Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік. Про це повідомляє BBC.

Церемонія інавгурації була посилена охороною на тлі побоювань, що прихильники попередника Жаїра Болсонару можуть спробувати її зірвати. Сам Болсонар не був присутній, залишивши Бразилію в п'ятницю.

Прихильники Лули зібралися перед Конгресом з самого ранку. Понад 60 артистів, у тому числі легенда самби Мартіньо да Віла, мають виступити на двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музичного фестивалю під назвою Lulapalooza.

Нагадаємо, на окремій зустрічі з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко Лула заявив, що в Бразилії «існує традиція захищати цілісність націй» і його країна готова до переговорів з ким завгодно заради миру.

Раніше повідомлялось, що представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії.

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Теги: Бразилія президент

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