У Бразилії офіційно з'явився президент

Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента країни

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії. Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік. Про це повідомляє BBC.

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Церемонія інавгурації була посилена охороною на тлі побоювань, що прихильники попередника Жаїра Болсонару можуть спробувати її зірвати. Сам Болсонар не був присутній, залишивши Бразилію в п'ятницю.

Прихильники Лули зібралися перед Конгресом з самого ранку. Понад 60 артистів, у тому числі легенда самби Мартіньо да Віла, мають виступити на двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музичного фестивалю під назвою Lulapalooza.

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Нагадаємо, на окремій зустрічі з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко Лула заявив, що в Бразилії «існує традиція захищати цілісність націй» і його країна готова до переговорів з ким завгодно заради миру.

Раніше повідомлялось, що представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії.