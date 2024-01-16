Приватне життя міністерки освіти Франції спровокувало скандал у новому уряді Атталя

Удеа-Кастера закликала журналістів припинити особисті нападки на неї

Приватне життя нової міністерки освіти Франції Амелі Удеа-Кастер спричинило першу серйозну кризу у новому французькому уряді Габріеля Аттала. Про це йдеться у публікації The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Амелі Удеа-Кастера звинуватили у тому, що вона приховала справжню причину, чому віддала дітей до приватної школи багато років тому.

Через кілька днів після призначення Амелі Удеа-Кастера зіткнулася із закликами піти у відставку, оскільки вона стверджувала, що перевела старшого сина у приватну школу, бо була розчарована відсутністю вчителів на уроках у державній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коледж Станіслас де Парі, до якого міністерка у минулому перевела свого сина і двох молодших дітей, є платним навчальним закладом, серед випускників якого – князь Монако Альберт I і генерал Шарль де Голль.

Однак колишня вчителька дитини розповіла газеті Libération, що Удеа-Кастера та її чоловік змінили школу, тому що заклад відмовився перевести хлопчика у старший клас. «Я відчуваю, що особисто мене атакували. Я не була відсутня, і навіть якби це було так, у нас (вчителів) все одно повинна бути заміна», – сказала газеті вчителька, яку ідентифікували як Флоранс, та яка уже вийшла на пенсію.

Журналіст Ніколя Пуанкаре, син якого навчався в цій же державній школі, підтримав колишню вчительку в інтерв'ю французькому телебаченню: «За вісім років не було жодного прогулу, коли б вчителя не замінили».

У понеділок представники профспілки вчителів зажадали від Удеа-Кастера, чий мандат охоплює не лише освіту, а й спорт і літні Олімпійські ігри, публічних вибачень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удеа-Кастера заперечила повідомлення Libération і закликала припинити особисті нападки на неї. «Я не хочу заглиблюватися в сферу особистого і приватного життя. Є нападки, на які я намагалася відповісти якомога щиріше. Ми повинні закрити цю главу», – сказала міністерка під час візиту до олімпійського селища в понеділок.

«Міністр національної освіти категорично заперечує припущення, про які повідомляє Libération. Можна було б запитати себе про мету цих туманних, недоречних і образливих для батьків припущень про їхню дитину майже 15-річної давності», - додало джерело, близьке до міністерки.

Нагадаємо, 9 січня, президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя. Він став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки.