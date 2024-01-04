Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини

Німці не вірять, що канцлер Шольц надовго затримається на посаді

Більше половини громадян Німеччини не вірять, що правляча коаліція під керівництвом канцлера Олафа Шольца проіснує до кінця 2024 року, пише газета Die Zeit із посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного інститутом Civey.

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Понад 53% респондентів назвали малоймовірним, що чинний уряд залишатиметься при владі до кінця 2024 року. Лише 43% опитаних заявили, що не вірять у дострокову відставку кабміну під керівництвом Шольца. Менш ніж 4% громадян Німеччини утрималися від відповіді.

Опитування проводилося з 19-го по 21 грудня, у дослідженні взяли участь 2,1 тис. осіб. Результати опитування були опубліковані через кілька днів після того, як італійська газета La Repubblica допустила дострокову відставку Шольца у 2024 році. За даними видання, головну загрозу нинішньому главі німецького уряду становить розслідування скандалу навколо місцевого оператора електронних платежів Wirecard.

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За підсумками аудиту, проведеного влітку 2020 року, було встановлено, що на рахунках компанії були відсутні активи, раніше задекларовані у звітності, на суму майже 2 млрд. На момент скандалу Шольц обіймав посаду голови Мінфіну ФРН. Сам Шольц та кероване ним міністерство неодноразово заперечували відповідальність за найбільшу фінансову аферу в історії повоєнної Німеччини.

Нагадаємо напередодні німецьке видання Bild писало, що Шольц у 2024 році може піти у відставку, а його місце на посаді канцлера займе міністр оборони Борис Пісторіус – найпопулярніший у країні політик, за даними опитувань.

До відставки уряду Шольца наприкінці листопада вже закликала права німецька партія «Альтернатива для Німеччини», і з тієї ж причини – через низький рівень довіри з боку співгромадян. Представники політичного руху пояснили, що нинішній кабмін не в змозі впоратися з економічною кризою і зажадали проведення дострокових виборів.