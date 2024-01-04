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Український дипломат звернувся з відкритим листом до посла Франції

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Український дипломат звернувся з відкритим листом до посла Франції
Борщевський зазначив, що керівництво та громадяни Франції повинні знати про висловлювання Медведєва
фото з відкритих джерел

Дипломат розповів про неадекватні висловлювання одного з топполітиків РФ 

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв дозволив собі обурливі висловлювання на адресу Франції після її реакції на обстріл Білгорода. Усі подробиці щодо цього французькому послу в Україні Гаелю Вейсьєру розповів у відкритому листі Надзвичайний і Повноважний Посланник Сергій Борщевський.

«Ваша Високоповажносте, як українському дипломату, експерту Центру дослідження росії мені доводиться читати російські ЗМІ. Це читання, звичайно, не приносить мені задоволення. Сподіваюсь, Ви мене розумієте», – йдеться у листі.

Борщевський повідомив, що в російському виданні прочитав обурливі висловлювання про Францію заступника голови ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва – особи не просто офіційної, а однієї з чільних в ієрархії сьогоднішньої Росії.

«Не стану переповідати цих висловлювань, найм'якішим з яких можна вважати слово «жабоїди». По суті, Медведєв заявив про споконвічну нелюбов росіян до Франції», – підкреслив Надзвичайний і Повноважний Посланник.

Сергій Борщевський також висловив переконання, що керівництво Франції та громадяни країни повинні знати про висловлювання заступника голови ради безпеки РФ. Надзвичайний і Повноважний Посланник підкреслив, що слова Медведєва «красномовно свідчать про неможливість та безперспективність будь-яких переговорів з російською владою».

Дипломат запропонував Гаелю Вейсьєру ознайомитися з публікацією російського політика:

Український дипломат звернувся з відкритим листом до посла Франції фото 1

Нагадаємо, Франція вважає, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Бєлгороду. Така позиція Парижа викликала у Кремлі шквал істеричної критики.

Як повідомлялося, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

Теги: посол росія Франція Дмитро Медведєв обстріл

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