Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту

Франції Сежурне прибув до столиці України 13 січня

Міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності. Про це стало відомо зі спільного брифінгу Кулеби та Сежурне 13 січня.

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За словами голови українського МЗС, сторони обговорили «подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів». Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.

«Сьогодні ми домовились, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї», – додав Кулеба.

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Ще однією темою переговорів став вступ України до ЄС і НАТО. Українській міністр сказав, що із французьким колегою скоординували позиції на саміті Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

«Ми домовились про те, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху», – підкреслив він.

Серед інших тем спілкування Кулеби й Сежурне були питання заморожених активів Росії та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

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Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.