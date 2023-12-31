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Кремль прагне підірвати підтримку України Францією – The Washington Post

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль прагне підірвати підтримку України Францією – The Washington Post
фото ілюстративне

Санкції Заходу проти Росії завдали шкоди економіці Франції через падіння торгівлі

Кремлівські політтехнологи отримали завдання посилити пропаганду у Франції, щоб підірвати підтримку України. Про це пише Washington Post.

Маневрування і зв’язки Кремля з безліччю ультраправих партій по всій Європі, зокрема у Франції викликають занепокоєння деяких європейських чиновників.

Washington Post пише, що згідно з документами, які має у розпорядженні європейська служба безпеки, перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичним розбратам у Франції через соціальні мережі.

«Ціль Москви – підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО. Ці зусилля схожі на аналогічне втручання в Німеччину, де Кремль намагався об’єднати крайніх правих і ультралівих у антивоєнний альянс», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони хотіли поширити серед суспільства інформацію, що санкції Заходу проти Росії завдали шкоди економіці Франції через падіння торгівлі, внаслідок чого країна ризикувала впасти в «найглибшу соціальну та економічну кризу за останні роки».

Раніше повідомлялося, що Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів.

Теги: росія Україна Франція

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