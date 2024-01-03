Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль

Удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня 2023 року

Франція вважає, що Україна має право завдавати ударів у відповідь по території Росії

Франція вважає, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Бєлгороду. Така позиція Парижа викликала у Кремлі шквал істеричної критики.

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У французькому зовнішньополітичному відомстві, реагуючі на інформацію про вибухи наприкінці грудня 2023 року у російському місті Білгород внаслідок імовірного обстрілу з боку Сил оборони України, роз'яснили позицію країни.

В МЗС Франції нагадали, що існує держава-агресор Росія, яка «здійснює стратегію терору шляхом навмисних ударів по основних об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право». Водночас Україна «діє в порядку самооборони, відповідно до Статті 51 Статуту ООН».

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«У Росії є можливість покласти край цьому конфлікту та людським трагедіям, які його супроводжують, за що вона несе повну відповідальність», – наголосили в міністерстві.

Як зазначило МЗС, для цього Росія має вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України.

«Це є необхідною умовою для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві», – констатували у МЗС Франції.

На оприлюднену відповідну заяву французького міністерства 3 січня істерично відреагував заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Чиновник, не вдаючись у деталі та роз'яснення, видав шквал грубої лайки у своєму Telegram на адресу французів.

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«Написав МЗС Франції. Удар по Білгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це «право на самооборону». Мр*зь. Ви**ядки. Виродки», – йдеться у повідомленні російського посадовця.

Медведєв відреагував на заяву Франції фото: скріншот

Як повідомлялося, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.