Франція отримала наймолодшого прем′єр-міністра в історії

Атталь змінив на посту Елізабет Борн, яка в понеділок подала у відставку

Сьогодні, 9 січня, президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя. Він став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки. Про це пише Le Figaro.

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Атталь змінив на посту Елізабет Борн, яка в понеділок подала у відставку.

Як пише видання, оголошення про призначення завершило десять днів вагань і змін на найвищому державному рівні, в яких президент Емманюель Макрон демонстрував нерішучість. Глава держави, зокрема, вивчав призначення міністра збройних сил Себастьєна Лекорню або колишнього міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.

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Маючи відмінний імідж у громадській думці, Габріель Атталь бездоганно працював з початку навчального року у вересні. Він відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння абая в школі, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом.

Останнім часом його ім'я регулярно циркулює у владних коридорах в якості претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала у відставку. У Франції багато хто вважає це початком перетасовування команди президента Еммануеля Макрона після серії політичних поразок і перед травневими виборами до Європарламенту, на яких може перемогти націоналістична партія Марін Ле Пен.