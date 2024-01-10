Новий прем'єр Франції має одеське коріння: що відомо про Габріеля Атталя

Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків.

34-річний Габріель Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром Франції в історії

Новим прем'єр-міністром Франції обрали 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя. Він став наймолодшим і першим відкритим геєм-главою уряду Франції. Про призначення Атталя оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

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Атталь буде відповідати за формування нового уряду та забезпечення ухвалення законів, які просуватимуть порядок денний президента фото з відкритих джерел

«Шановний Габріелю, я знаю, що можу розраховувати на твою енергію та відданість реалізації проєкту переозброєння та регенерації, про який я оголосив. На службі нації та французів», – написав президент.

На початку своєї кар’єри Атталь був членом Соціалістичної партії, але пізніше приєднався до центристської партії Макрона фото з відкритих джерел

«Наймолодший президент призначає наймолодшого прем’єр-міністра», – так прокоментувала це призначення тепер вже колишня очільниця уряду Елізабет Борн. Вона подала у відставку ввечері 8 грудня. Як пише AFP, призначенням Атталя Макрон «намагається надати нового імпульсу своєму президентству».

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Третина французів вважає, що Габріель Атталь є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра фото з відкритих джерел

Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків.

Атталь визнаний одним із найпопулярніших політиків Франції за останні місяці фото з відкритих джерел

Перестановки у владі відбуваються напередодні Олімпійських ігор у Парижі та виборів до Європарламенту цього літа, де центристські сили Макрона мають ризик зазнати поразки від ультраправих під керівництвом Марін Ле Пен. Хоча Макрон не може балотуватися знову на президентських виборах 2027 року, перезапуск його уряду вважається вирішальним, щоб перешкодити Ле Пен стати президенткою.

Серед інших можливих кандидатів на посаду наступника Борн були 37-річний міністр оборони Себастьєн Лекорню та 43-річний Жульєн Денорманді – колишній міністр сільського господарства.

Сам Габріель Атталь лише пів року тому був призначений міністром освіти. Втім, за доволі короткий проміжок часу він провів ініціативи щодо протидії цькуванню та заборони демонстрації у школах релігійної символіки. Ці реформи дозволили йому суттєво наростити популярність та увійти за цим показником до топтрійки в команді Макрона.

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Атталь відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння сукні-абая у школах, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом фото з відкритих джерел

Ще 10 років тому Атталь був невідомим радником у міністерстві охорони здоров'я та активним членом соціалістів. Після виборів Макрона у 2017 році Атталь став членом парламенту, де привернув увагу Макрона. У 29 років він став наймолодшим урядовцем, обійнявши посаду держсекретаря міністра освіти. З 2020 року Атталь був речником уряду, після переобрання президента Макрона ненадовго був міністром-делегатом, відповідальним за бюджет, а потім очолив міністерство освіти.

Атталь у свої 34 роки – наймолодший політик, який очолив уряд фото з відкритих джерел

Атталь став першим відкритим геєм, який очолить уряд Франції. Він перебуває у цивільному партнерстві з депутатом Європарламенту Стефаном Сежурне. Детальніше про нового премʼєра читайте далі.

Дитина кінематографістів

Габріель Атталь народився 16 березня 1989 року у Кламарі – це передмістя Парижа. Батьки були пов’язані зі світом кіно. Тато, Ів Атталь, був продюсером, працював, зокрема, з Бернардо Бертолуччі, Педро Альмодоваром та Роберто Беніньї. 2015-го помер від раку. Мати, Марі Де Куріс, також продюсувала фільми, але не художні, а так звані корпоративні, у яких діючими особами є співробітники тієї чи іншої компанії.



У Габріеля є три сестри. За його словами, батьки завжди підтримували його інтерес до політики, а маму він вважає своєю «рольовою моделлю».

Після закінчення приватної школи юний Атталь вступив у знаний університет Sciences Po, 2012 року отримав там ступінь магістра по зв’язках з громадськістю.

Інтернатуру проходив у Національній асамблеї – парламенті Франції. Там його взяла під опіку Марісоль Турен, відома діячка Соціалістичної партії, котра тоді очолила Міністерство охорони здоров’я. Габріель став її радником, відповідальним за зв’язки з парламентом і написання промов. Він і сам вступив у Соцпартію, але 2016-го склав партійний квиток.

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Габріель Атталь фото з відкритих джерел

Українське коріння

Новий прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь має українське коріння: його мати, Марі де Курі, походить з православної християнської родини з Одеси.

Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу. А мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі.

«Ковідна» популярність

«Як і багато інших активістів його покоління, він був натхненний ідеєю Еммануеля Макрона зруйнувати старий розподіл на лівих і правих і переписати кодекси французької політики», – пише ВВС.

Атталь приєднався до макронівського руху «Вперед!» (потім – «Республіка на марші і Відродження»), у 2017-му став депутатом Національної асамблеї, а восени 2018 року увійшов в уряд. Його призначили держсекретарем Міністерства освіти й молоді. У 29 років Габріель став найбільш юним урядовцем П’ятої Республіки. Згодом він повернеться у це міністерство і очолить його, але поки на нього чекала нова роль. Улітку 2020 року Атталя призначили офіційним представником уряду Жана Кастекса.

Габріель Атталь фото з відкритих джерел

На той момент країною ширилася епідемія коронавірусу, карантинні заходи у Франції були одні з найжорсткіших у Європі. Новий спікер уряду регулярно виступав зі зведеннями щодо кількості померлих, хворих та одужалих, оголошував про посилення чи послаблення карантину. Атталь мимоволі став однією з найвпізнаваніших публічних персон Франції. «Для нього це була можливість поекспериментувати з новими інструментами комунікації, такими як Twitch або YouTube, зблизитися з впливовими особами Єлисейського палацу», – зазначає BFM.

Політик уже працював на різних посадах: речником уряду, міністром державних рахунків, міністром національної освіти фото з відкритих джерел

У 2022–2023 Атталь працював на посаді міністра-делегата громадських рахунків при міністрі економіки, а влітку 2023-го був призначений міністром освіти та молоді.

Маючи відмінний імідж у громадській думці, Габріель Атталь працював бездоганно фото з відкритих джерел

Атталь і абая

Наближався новий навчальний рік – і прізвище Атталя з’явилося на перших шпальтах французьких медіа. Молодий міністр заявив в етері TF1, що забороняє школяркам і студенткам вдягати на заняття абаю.

Суперечки щодо цієї традиційної довгої арабської сукні велися близько двох десятиліть. У Франції, відповідно до закону 2004 року, у державних коледжах і середніх школах заборонено носіння знаків або одягу, за допомогою яких учні демонструють релігійну приналежність. У циркулярі уряду серед подібних символів зазначалися хіджаб, кіпа або хрест «явно надмірного розміру». Французька рада мусульман наполягала, що носіння абаї не є ознакою належності до релігійного культу.

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Майбутній президент Франції?

Зауважимо, новим прем’єр-міністром став той, чийого призначення справді найбільше хотіли французи. Опитування показували, що 36% респондентів вважали Атталя оптимальним кандидатом на посаду нового голову уряду. Жоден з політиків партії Макрона не мав подібного показника. До того ж новий прем’єр-міністр у разі успіху на новій посаді може стати кандидатом у президенти на виборах 2027 року, де Макрон вже не буде балотуватися (бо він пропрацював на посаді два терміни поспіль).

Новий французький прем’єр Габріель Атталь входить до найближчих союзників Макрона фото з відкритих джерел

Є очікування, що новий голова французького уряду, що тяжіє до лівих ідей, зможе налагодити відносини з лівою опозицією, а відповідно – має зменшити залежність чинної влади від підтримки правих. Зрештою, саме підтримка лівих партій може виявитися визначальною на президентських виборах 2027 року у протистоянні з Марін Ле Пен, на яких Атталь видається найреальнішим кандидатом від влади.