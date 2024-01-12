Преса нагородила нового прем'єр-міністра Франції кумедним прізвиськом

Новий прем'єр-міністр Франції силами журналістів отримав цікаве прізвисько





Призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

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ЗМІ пишуть про конфлікт колишнього глави МЗС Франції Катрін Колони з президентом країни Еммануелем Макроном, в результаті якого дипломат пішла з посади. А в EUobserver навіть повідомили про прізвисько, яке гостра на слова та карикатури французька преса дала Атталю. Так, 34-річний Габріель Аталь у вівторок став наймолодшим прем'єр-міністром Франції, і громадськість країни вже прозвала його «Бебі Макроном», або і «хлопчиком Макрона».

Політичні оглядачі виправдовують таке прізвисько тим, що політик працював у «таборі» президента Макрона більшу частину своєї політичної кар’єри. А вибір президента Франції на користь Атталя є спробою повернути довіру французів після масових протестів проти пенсійної реформи та колізій навколо закону про мігрантів.

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До слова, раніше Атталь очолював Міністерство національної освіти та у справах молоді. Зайнявши свою посаду, Атталь випередив деяких відомих фігур у французькій політиці – міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна, міністра економіки Бруно Ле Мера та міністра оборони Себастьєна Лекорне. Молодий політик привернув увагу після того, як опитування IPSOS у грудні показало, що він має найвищий рейтинг громадського схвалення, випереджаючи колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа. «Я пишаюся тим, що виховав нові таланти», – сказав Макрон про Атталя наприкінці 2023 року. Уже на початку політичної кар’єри 34-річний француз відзначився виступами перед аудиторією з різних питань. Його навички спілкування та його швидке мислення імпонують багатьом французам.

Що відомо про Габріеля Атталя?

Габріель Атталь народився 16 березня 1989 року у Кламарі – це передмістя Парижа. Батьки були пов’язані зі світом кіно. Тато, Ів Атталь, був продюсером, працював, зокрема, з Бернардо Бертолуччі, Педро Альмодоваром та Роберто Беніньї. 2015-го помер від раку. Мати, Марі Де Куріс, також продюсувала фільми, але не художні, а так звані корпоративні, у яких діючими особами є співробітники тієї чи іншої компанії.



У Габріеля є три сестри. За його словами, батьки завжди підтримували його інтерес до політики, а маму він вважає своєю «рольовою моделлю». Габріель Атталь закінчив юридичний факультет Paris-Panthéon-Assas, а потім отримав ступінь магістра зі зв’язків з громадськістю в престижному Інституті політичних наук у Парижі. У 2012 році він почав працювати в Міністерстві охорони здоров'я, яке тоді очолювала Марісоль Тюренн, мати одного з його однокурсників. Вона описувала його як «розумного та чуйного», у якого попереду «чудова кар’єра та світле майбутнє». Габріель став її радником, відповідальним за зв’язки з парламентом і написання промов. Він і сам вступив у Соцпартію, але 2016-го склав партійний квиток.

У 2016 році Атталь приєднався до нової на той час партії Макрона – «Вперед», яка згодом стала «Республіка, вперед!», сьогодні має назву «Відродження». Відтоді він стрімко піднімався сходами французької політики. У лавах «Відродження» Атал зустрів своє кохання в особі 38-річного Стефана Сежурна – євродепутата та генсека партії, який раніше був радником Макрона. Мають цивільний шлюб.

У 2017 році Атал був обраний народним депутатом, а через рік увійшов до складу уряду як державний секретар у справах молоді. Це зробило його наймолодшим членом кабінету з початку П'ятої республіки Франції, і він обіймав цю посаду до 2020 року. У 29 років він став наймолодшим урядовцем, обійнявши посаду держсекретаря міністра освіти. З 2020 року Атталь був речником уряду, після переобрання президента Макрона ненадовго був міністром-делегатом, відповідальним за бюджет, а потім з середини 2022 року очолив міністерство освіти. Він обіймав посаду до липня 2023 року, а потім став міністром освіти.