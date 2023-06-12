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Мобілізація: кому влітку готуватися до призову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
В Україні загальну мобілізацію продовжено від початку травня ще на три місяці
фото з відкритих джерел

Знання іноземних мов призовників, дозволить співпрацювати з інструкторами різних країн

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Насамперед на фронті зараз потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Про це розповів начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап, повідомляє Армія Inform.

За його словами, знання іноземних мов призовників, дозволить співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку Україні.

Саме таких людей шукатимуть у Збройних силах України у рамках літньої кампанії з мобілізації.

«Зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня уряд удосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Зокрема, запроваджено терміни, протягом яких мають бути розглянуті документи для бронювання. Наприклад, Мінекономіки відведено п’ять днів для прийняття рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року і до цього часу триває повномасштабна війна Росії проти України. Через російську агресію триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки.

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Теги: армія війна воєнний стан мобілізація озброєння полковник

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