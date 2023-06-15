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Європарламент не рекомендує Зеленському підписувати скандальний закон про містобудування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Європарламент не рекомендує Зеленському підписувати скандальний закон про містобудування
Європарламент застерігає Зеленського від підписання закону про містобудування
фото: Depositphotos

В ухваленій резолюції Європарламенту є чіткий заклик до Зеленського

Сьогодні, 15 червня, Європарламент прийняв резолюцію, у якій є застереження щодо підписання президентом містобудівної «реформи» (проєкт 5655). Цю законодавчу ініціативу лобіює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«17. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність», – ідеться в 17 пункті резолюції.

Текст резолюції, ухваленої Європарламентом
Текст резолюції, ухваленої Європарламентом
фото: скріншот

Як відомо, законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.

До слова, петиція з вимогою ветувати містобудівний закон №5655 перебуває на розгляді президента вже понад п'ять місяців: жодної реакції Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд.

Як повідомлялося, для скандальної містобудівної реформи №5655, яку лобіює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, створено окремий сайт на домені gov.ua. У чому проблема такого сприяння Кабміну, розібрався громадський рух «Чесно».

Теги: Європарламент закон Олена Шуляк реформа Володимир Зеленський

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