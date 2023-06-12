Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?

Російській армії критично бракує як солдатів, так і сержантів і офіцерів, а набрати нових, навіть роблячи масштабну рекламу, вона не може

Армія окупантів всіма силами перед контнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало. Про це пише видання The Moscow Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання пише, що останніми місяцями для росіян стало майже неможливим уникнути різноманітних оголошень про набір в армію, наклеєних на рекламних щитах і вітринах магазинів, розставлених на розі вулиць і з екранів телевізорів.

Апелюючи до почуття патріотизму, турботи про майбутнє країни-агресора та традиційних уявлень про маскулінність, безпрецедентна призовна кампанія також не соромилася обіцянок військових зарплат, які значно перевищують середній по країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Країна-агресор нібито зобов'язується виплачувати солдатам щомісячні виплати в розмірі 204 тис. рублів (приблизно $2526) плюс бонуси за знищення або захоплення ворожої зброї та техніки.

Джерела, опитані The Moscow Times, припускають, що кількість солдатів, які записалися, була, швидше за все, далекою від очікуваної владою. За словами російського військового аналітика Павла Лузіна понад три місяці після початку призовна кампанія ще «не показала конкретних результатів».

Посилаючись на невстановлені офіційні джерела, агентство Bloomberg у березні повідомило, що Кремль прагне завербувати 400 тис. солдатів цього року. Але за нинішніх темпів залучення Кремль навряд чи наблизиться до досягнення цієї мети.

Колишній президент Дмитро Медведєв заявив минулого місяця, що 117 тис. чоловіків приєдналися до Збройних сил за перші п’ять з половиною місяців року – це означає, що, якщо звіти Bloomberg точні, чиновники отримають лише половину тих людей, яких вони шукали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але окупанти мають вирішити дві нагальні проблеми. «По-перше, їм потрібно замінити постраждалих. По-друге, вони повинні мати можливість ротації підрозділів, інакше підрозділи на передовій зрештою виснажаться», – сказав військовий експерт Майкл Кофман у подкасті War on the Rocks наприкінці минулого місяця.

Вербують скрізь

Започаткована на початку цього року наймасштабніша кампанія набору армії, яку намагалися провести з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, була дуже помітною в містах по всій країні. У Москві рекламні плакати навіть розклеїли в торгових центрах і на вітринах популярних кафе і ресторанів у центрі міста. Відеоролики про вербування також були дуже помітні на державних телеканалах і в Інтернеті, причому «Новая газета-Европа» повідомила, що в російських соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники» з’явилися десятки тисяч повідомлень про армію.

На одному з вірусних відео, опублікованому міноборони в квітні, зображені бодібілдер і таксист в армії з гаслом «Ти справжній чоловік! Будьте одним!». Повідомлення полягає в тому, що чоловіки нібито можуть «виконувати свою чоловічу роль, приносячи гроші та воюючи в армії», – зазначає The Moscow Times. Але водночас, не всі росіяни розуміють таку військову чи політичну рекламу.

Крім реклами, російські чиновники і самі брали участь у просуванні кампанії. Міська влада в Санкт-Петербурзі зв’язалася з місцевими підприємствами, щоб заохотити їхню робочу силу розглянути можливість реєстрації, повідомило минулого місяця місцеве інформаційне видання «Фонтанка».

Немає офіційної інформації про мотивацію тих, хто все-таки вирішує піти воювати – про їхній вік чи військовий досвід – але, ймовірно, це суміш ідеологічних і матеріальних причин. «Це мій обов’язок», – сказав The Moscow Times на умовах анонімності Андрій, чоловік із Сибіру, ​​який планував приєднатися до армії окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато російських експертів вважають, що нинішня рекламна пропаганда є спробою Кремля уникнути ризику серйозної суспільної реакції, розпочавши черговий раунд мобілізації. Коли подібна – хоча й у значно меншому масштабі – кампанія з вербування солдатів минулого літа не змогла залучити достатньо новобранців, щоб вирішити проблему кадрової сили в армії, Кремль обрав «часткову» мобілізацію, у результаті якої близько 300 тис. чоловіків було залучено до збройних сил країни-окупанта. Успішний український контрнаступ міг би завдати значних втрат існуючим підрозділам, збільшивши тиск для на кількість бажаючих захистити Росію. Втім, Путіну, ймовірно, все ж доведеться отувати план «Б». Експерт Кофман переконаний, що всі намагання Кремля марні і Росії таки доведеться провести ще одну мобілізацію.