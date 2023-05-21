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Росіяни наступають, намагаючись відновити втрачені позиції під Бахмутом – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни наступають, намагаючись відновити втрачені позиції під Бахмутом – Генштаб
Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває чотириста п’ятдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, в свою чергу, підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 21 травня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога. Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Прогрес Новгород-Сіверського району Чернігівської області; Студенок та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Невське. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаударів по населеному пункту Станіслав Херсонської області, а також обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Тягинку Херсонської області та місто Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах.

Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмута, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності. 

Як повідомлялося, Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових. 

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.

Раніше, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.

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