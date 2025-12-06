Головна Світ Політика
Стало відомо, які питання обговорювали Зеленський з Віткоффом та Кушнером

Іванна Гончар
Іванна Гончар

Подальші переговори між Україною та представниками Трампа відбудуться в майбутньому
колаж: glavcom.ua

Зеленський обговорив із представниками Трампа питання територій і гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа. Зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за інформацією Axios, під час розмови обговорювалися складні питання територій і гарантії безпеки для України, передає «Главком».

Джерела, знайомі з деталями переговорів, повідомили, що сторони досягли «значного прогресу» в цих питаннях, хоча для досягнення остаточної згоди потрібно ще попрацювати. 

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що основними питаннями залишаються територіальні питання та гарантії безпеки для України, а також підкреслила важливість реалістичних і сталих рішень.

Очікується, що подальші переговори між Україною та представниками Трампа відбудуться в майбутньому.

Зауважимо, що Зеленський разом начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпредставником американського лідера Стівом Віткоффом і зятем Дональд Трампа Джаредом Кушнером. 

Глава держави назвав переговори предметними та конструктивними. «Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», – каже він.

Нагадаємо, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, а також необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Це, зокрема, вимагає здійснення кроків до деескалації та припинення вбивств.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.



