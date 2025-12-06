Головна Світ Політика
Орбан відправляє делегацію в Москву на переговори для закінчення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Орбан відправляє делегацію в Москву на переговори для закінчення війни в Україні
фото: Reuters

Орбан заявив, що перебуває в контакті як з Вашингтоном, так і з Москвою, але не може «розголошувати всі деталі»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі зі своїми прихильниками в місті Кечкемет в рамках передвиборної кампанії заявив, що угорська «бізнес-делегація» вирушить до Росії вже найближчими днями, як повідомляє AFP, пише «Главком».

За словами Орбана, місія буде зосереджена на економічному співробітництві в умовах післявоєнного часу, коли Росія, ймовірно, не буде ізольована від західної економіки, а, навпаки, реінтегрована.

«Ми повинні думати наперед. Тому що, якщо Бог допоможе нам, і війна закінчиться без втягування нас у неї, і якщо президенту США вдасться реінтегрувати Росію в світову економіку, а санкції будуть зняті, ми опинимося в іншій економічній ситуації», – сказав Орбан.

Він також зазначив, що перебуває в контакті як з Вашингтоном, так і з Москвою, але не може «розголошувати всі деталі». Згідно з інформацією венгерських ЗМІ, місцева нафтогазова компанія MOL розглядає можливість придбання нафтопереробних заводів і автозаправних станцій у Європі у компаній «Лукойл» та «Газпром нафта», які потрапили під санкції США.

Нагадаємо, Орбан вважає, що після завершення війни Україна повинна стати буферною зоною між Росією та НАТО.

За словами Орбана, Україна має залишатися в ролі буферної держави, якою вона «колись уже була». Він також вважає, що мирна угода передбачатиме територіальні поступки з боку України.

Орбан також запропонував, щоб НАТО і Росія домовилися про чисельність і оснащення українських Збройних сил, які могли б діяти в цій буферній зоні. За його словами, обидві сторони мають надати гарантії, що не прагнутимуть підпорядкувати собі це буферне утворення.

Ці заяви прозвучали після зустрічі Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася 28 листопада в Кремлі. Це був уже другий візит Орбана до Москви з 2024 року. Офіційною темою переговорів уряд Угорщини назвав забезпечення поставок дешевих російських енергоносіїв на наступний рік.

Теги: росія санкції Віктор Орбан переговори

