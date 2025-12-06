Головна Світ Політика
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією через обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через атаки РФ на енергосистему України в регіоні було відключено «важливий енергетичний блок»

Сьогодні, 6 грудня, Молдова звернулася до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією. У країні виникла аварійна ситуація після нічних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оператора молдавської енергомережі Moldelectrica.

Зазначається, що через атаки на енергетичну систему України в регіоні було відключено «важливий енергетичний блок». Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі. «У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід», – йдеться в дописі.

Оператор молдовської енергомережі додав, що цей крок забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та запобіжить можливим перевантаженням. Водночас він закликав громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити ризик перевантаження і можливих відключень.

Нагадаємо, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

Теги: відключення відключення світла енергетика електроенергія Молдова

