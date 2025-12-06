Головна Світ Політика
Російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді
Унаслідок інциденту частину міста було знеструмлено
фото: російські ЗМІ

З початку року російські винищувачі скинули 133 авіабомби на прикордонну територію РФ

Увечері 6 грудня в районі електропідстанції на вулиці Сторожовій у Східному окрузі Білгорода стався вибух. Частина обласного центру, а також передмістя залишилися без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що російський бойовий літак скинув авіаційну бомбу на підстанцію. Це вже як мінімум 133 авіабомби, які російські винищувачі скинули на контрольовану РФ прикордонну територію з початку року.

Перед вибухом у місті не спрацювала тривога і не було попереджень про небезпеку безпілотників. Як розповіли мешканці будинків у районі падіння авіабомби, перед подією вони чули гул літака, що летів до кордону. Унаслідок вибуху утворилася воронка недалеко від підстанції на Сторожовій. На місці події працюють екстрені служби.

Білгородський губернатор підтвердив факт відключення електрики і заявив, що причина інциденту – «приліт невстановленого боєприпасу». За його словами, в результаті вибуху постраждала одна людина. Крім цього, пошкодження отримав вантажний автомобіль, а в двох приватних будинках вибило вікна.

Нагадаємо, у жовтні російські загарбники різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. За місяць було скинуто понад 5 328 КАБів по позиціях військ і прифронтових містах.

