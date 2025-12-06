Головна Світ Політика
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок удару по НПЗ було пошкоджено установку низькотемпературної ізомеризації

У ніч на 6 грудня Сили оборони завдали ударів по важливих для російської армії об’єктах у Рязанській області та на тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські війська уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу. Зокрема, було пошкоджено установку низькотемпературної ізомеризації, ступінь пошкоджень наразі встановлюється.

На підприємстві з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік виробляють бензини різних марок, реактивне пальне та дизельне паливо, а сам завод активно бере участь у забезпеченні російських окупантів.

Крім того, українські сили завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. Це підприємство зазначається як виробник комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ. Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті, масштаби руйнувань уточнюють.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто Темрюк у Краснодарському краю РФ.

До слова, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ.

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Теги: росія нафта Луганщина

Політика

Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна
Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна
Фон дер Ляєн назвала центральний пріоритет європейської безпеки
Фон дер Ляєн назвала центральний пріоритет європейської безпеки
Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»
Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії

