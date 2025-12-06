Мадяр показав момент ураження Рязанського НПЗ і меткомбінату в Алчевську

Українські війська уразили інфраструктуру у РФ та тимчасово окупованих територіях

Сили безпілотних систем у ніч на 6 грудня завдали удару по ворожих об'єктах, зокрема Рязанському НПЗ та тимчасово окупованому Алчевському металургійному комбінаті. Командувач СБС Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав кадри ураження цілей, повідомляє «Главком».

«Рязанський НПЗ. Ту «наливайку» ще раз прикурили «Птахи» першого окремого Центру СБС, девʼятого батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади «Птахів Мадяра» і колег із ГУР. Алчевський металургійний комбінат, ТОТ – та короста виготовлює корпуси снарядів для окупаційної армії. Подзьобали «Птахи» першого окремого Центру СБС (трансформований 14 полк)», – зазначив він.

На відео ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. А також металургійного комбінату на окупованій Луганщині, який виробляє корпуси для снарядів.

Нагадаємо, українські війська уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу. Зокрема, було пошкоджено установку низькотемпературної ізомеризації, ступінь пошкоджень наразі встановлюється. На підприємстві з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік виробляють бензини різних марок, реактивне пальне та дизельне паливо, а сам завод активно бере участь у забезпеченні російських окупантів.

Крім того, українські сили завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. Це підприємство зазначається як виробник комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ. Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті, масштаби руйнувань уточнюють.

До слова, бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки завдали точного удару по російському ЗРК «Бук-М3». Операцію провели 6 грудня, у День Збройних сил України.