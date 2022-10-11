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Російські ракети над Молдовою: Санду попередила прихильників путінської війни

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Російські ракети над Молдовою: Санду попередила прихильників путінської війни
Мая Санду вважає прихильників путінської війни небезпечними для Молдови
фото з відкритих джерел

Санду наголосила, що люди, які виправдовують вбивство українців, небезпечні для Молдови

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала польоти російських ракет над Молдовою. Вона закликала поважати територіальну цілісність республіки після порушення російськими ракетами національного повітряного простору. Про це лідерка Молдови заявила під час брифінгу у вівторок, 11 жовтня, передає кореспондент «Главкому».

«Декілька з 84 ракет, які Росія випустила по Україні, порушили повітряний простір Республіки Молдова. Це беззаперечне порушення нашого повітряного простору та нашого нейтралітету. Ми поважаємо територіальну цілісність інших країн, але просимо поважати й нашу», – заявила вона.

Водночас Санду підкреслила, що Молдова засуджує черговий воєнний злочин Росії проти українців.

«Росія здійснила масовану ракетну атаку цивільних об’єктів у багатьох регіонах України. Ракети падали на офісні центри, житлові будинки, міські зони, об’єкти цивільної критичної інфраструктури, вбивши десятки людей, й залишивши інші сотні тисяч без електроенергії та води. Бомбардування мирних жителів – це ще один воєнний злочин у довгому списку воєнних злочинів Росії, який ми засуджуємо», – зазначила президентка.

Президентка Молдови також закликала притягувати до відповідальності симпатиків путінської війни проти України. Санду наголосила, що люди, які виправдовують вбивство українців, небезпечні для Молдови.

«Спроби дестабілізувати ситуацію в країні частішають. Я закликаю співгромадян не піддаватися маніпуляціям. Ті, хто підтримують та просувають війну мають понести серйозну відповідальність. Люди, які виправдовують вбивство українців в їхніх власних домівках – небезпечні для суспільства і для миру в нашій країні. В інших обставинах вони виправдовували б Голокост та депортацію молдаван в Сибір. Кому служать ці люди? Звісно, що не Республіці Молдова. Ми не дозволимо дестабілізувати ситуацію в країні, розділити суспільство та просувати ненависть», – наголосила вона.

Водночас Санду закликала не засуджувати людей, які беруть участь в антиурядових протестах, організованих партією «Шор», за гроші.

«Вони використовують тяжку ситуацію, в якій опинилась країна через війну в Росії задля дестабілізації. Вони намагаються спровокувати конфлікти у багатьох регіонах країни. Вони настільки прагнуть прийти до влади, що обіцяють Москві порушити конституційний простір й привести до влади такий уряд, який би дозволив Москві використати Молдову у своїй війні», – сказала лідерка Молдови.

Як відомо, у Молдові кілька місяців проходять антиурядові протести на гроші молдовського політика-утікача Ілана Шора, який переховується в Ізраїлі.

Нагадаємо, учора, 10 жовтня, три крилаті ракети, запущені Росією по Україні, перетнули повітряний простір Молдови. Міністерство оборони Молдови наголосило, що російські ракети становили небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни. 

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова своєю чергою викликало посла РФ Олега Васнецова у зв’язку з запуском трьох крилатих ракет з Чорноморської акваторії, які порушили авіаційний простір республіки.

Росія масовано обстріляла міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Читайте також: Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України
Теги: росія Молдова війна ракета Майя Санду

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